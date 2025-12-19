PODPALIŁ POSTERUNEK – ZOSTAŁ ARESZTOWANY Data publikacji 19.12.2025 Powrót Drukuj Wysokomazowieccy funkcjonariusze ustalili i zatrzymali podejrzanego za podpalenie budynku Posterunku Policji w Szepietowie. Mimo tego, iż był zamaskowany już po kilku godzinach trafił w ręce kryminalnych. 56 - letni mieszkaniec powiatu wysokomazowieckiego usłyszał zarzut usiłowania zniszczenia mienia poprzez podpalenie wpisanego do rejestru zabytków budynku stanowiącego mienie znacznej wartości. Decyzją sądu trafi na trzy miesiące do aresztu. Ze względu na wartość budynku grozi mu nawet do 20 lat pozbawienia wolności.

W miniony wtorek, późnym wieczorem, dyżurny wysokomazowieckiej policji otrzymał informację o podpaleniu budynku Posterunku Policji w Szepietowie. Ze zgłoszenia wynikało, że zamaskowany mężczyzna podszedł do budynku i z impetem rzucił podpaloną butelkę z łatwopalną substancją w elewacje posterunku i uciekł. Ogień przeniósł się na ramę okienną i zaczął się błyskawicznie rozprzestrzeniać powodując łączne straty około 20 tysięcy złotych. Tylko dzięki szybkiemu działaniu przypadkowych świadków, którzy ugasili pożar udało się ograniczyć straty. Kryminalni z Wysokiego Mazowieckiego już następnego dnia rano ustalili kto stoi za tym czynem. Wyczyny podpalacza zarejestrował monitoring. Myślał, że zakrywając twarz szalikiem i nakładając rękawiczki uniknie odpowiedzialności. Jednak jego plan legł w gruzach, gdyż mimo zamaskowania już następnego ranka został zatrzymany pod sklepem. 56 - latek był zaskoczony wizytą mundurowych ponieważ wydawało mu się, że był to tylko wybryk, który pójdzie w zapomnienie i nie zostanie za to ukarany. Nic bardziej mylnego. Mieszkaniec powiatu wysokomazowieckiego tłumaczył także, że podpalił posterunek w akcie zemsty za przedstawienie mu zarzutów, tego samego dnia, przez policjantów, w związku z popełnionymi przez 56-latka wykroczeniami. Usłyszał zarzut usiłowania zniszczenia mienia poprzez podpalenie wpisanego do rejestru zabytków budynku stanowiącego mienie znacznej wartości. Decyzją sądu trafi na trzy miesiące do aresztu. Ze względu na to, że budynek posterunku jest zabytkiem, a jego wartość stanowi mienie znacznej wartości, grozi mu nawet do 20 lat pozbawienia wolności.