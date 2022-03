Warto widzieć spokój i uśmiech na ich twarzach Data publikacji 28.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Uchodźcy z Ukrainy znajdują bezpieczne schronienie również na terenie powiatu wysokomazowieckiego. Tym razem do spotkania z osobami, które uciekły od wojennej rzeczywistości doszło w Ciechanowcu. O najważniejszych kwestiach związanych z bezpiecznym pobytem w Polsce policjanci rozmawiali z dorosłymi, natomiast na najmłodszych czekał szereg niespodzianek. Dzieci poznały policyjnego psa służbowego "Łapę" oraz otrzymały pluszaki przekazane przez funkcjonariuszy z garnizonu podlaskiego, elementy odblaskowe i kolorowanki o tematyce bezpieczeństwa.

Uchodźcy z Ukrainy znajdują bezpieczne schronienie również na terenie powiatu wysokomazowieckiego. Tym razem do spotkania z osobami, które uciekły od wojennej rzeczywistości doszło w Ciechanowcu. Policjanci rozmawiali z nimi o bezpiecznym transporcie do wybranego miejsca pobytu. Wyczulali na ryzyko korzystania z transportu oferowanego przez przypadkowe osoby zalecając, aby o swoich planach informować opiekunów placówek, w których mieszkają. Mundurowi przestrzegali również przed przyjmowaniem ryzykownych ofert pracy, a także także przed przekazywaniem obcym osobom, które nie reprezentują państwowych i samorządowych instytucji, oryginałów dokumentów lub telefonów. Jeśli chodzi o najmłodszych, to czekał na nich szereg niespodzianek. Dzieci poznały policyjnego psa "Łapę", który w ciągu kilkunastu minut zaprezentował swoje umiejętności. Najmłodsi otrzymali rónwież pluszaki przekazane przez policjantów z garnizonu podlaskiego, elementy odblaskowe oraz kolorowanki o tematyce bezpieczeństwa.

Policjanci podkreślają, że takie spotkania będą kontynuowane.