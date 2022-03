Podziękowania za współpracę przy odzyskaniu koparki Data publikacji 23.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z wysokomazowieckiej komendy otrzymali podziękowania od detektywów za współpracę przy odzyskaniu skradzionej koparki. Maszyna o wartości ponad 60 tysięcy złotych została skradziona ze żwirowni w gminie Klukowo. Do tej sprawy policjanci zatrzymali czterech mężczyzn, którzy usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem. Za to przestępstwo grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Tym razem to kryminalni z wysokomazowieckiej komendy otrzymali podziękowania. Ich autorem jest agencja detektywistyczna, z którą współpracowali przy odzyskaniu skradzionej koparki. Do tej kradzieży doszło na początku lutego na terenie żwirowni w gminie Klukowo. Pokrzywdzony oszacował straty na ponad 60 tysięcy złotych. Tygodniowa współpraca policjantów z detektywami doprowadziła do odzyskania skradzionej maszyny. Została znaleziona na terenie jednego z placów portowych w Giżycku. Koparka jeszcze tego samego dnia trafiła do właściciela.

Policjanci nadal pracowali nad tą sprawą, aby zatrzymać sprawców kradzieży. Analizując szczegółowo nagrania z monitoringu ustalili auto, którym przewożona była skradziona koparka i jego właściciela. Policjanci zatrzymali 25-latka w Suwałkach, a jego trzech wspólników w Ciechanowcu. Okazali się nimi 24, 26 i 27-letni mieszkańcy Suwałk i Gołdapi. Wszyscy podejrzani w połowie marca trafili do policyjnego aresztu. Usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem. Za to przestępstwo grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.