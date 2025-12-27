Zatrzymani za udział w bójce i areszt dla 21 - latka Data publikacji 27.12.2025 Powrót Drukuj Nawet kara dożywotniego pozbawienia wolności grozi 21 letniemu mężczyźnie zatrzymanemu przez policjantów z wysokomazowieckiej komendy, za udział w bójce i spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu skutkującego śmiercią. Do bójki doszło w nocy z 25 na 26 grudnia 2025 roku pod dyskoteką w miejscowości Wnory Wiechy. W jej wyniku zginął 18-letni mężczyzna. Zdecydowane działania policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem doprowadziły do ustalenia i zatrzymania dwóch sprawców.

Zgłoszenie do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem wpłynęło tuż przed godziną 02:00 w nocy 26 grudnia 2025 roku. Dotyczyło ono nieprzytomnego mężczyzny z obrażeniami głowy, który znajdował się pod dyskoteką w miejscowości Wnory Wiechy. Na miejsce skierowani zostali policjanci oraz służby ratunkowe. Pomimo podjętych działań życia 18-latka nie udało się uratować. Funkcjonariusze rozpoczęli ustalanie okoliczności zdarzenia oraz osób mogących mieć z nim związek. Jeszcze tego samego dnia zatrzymano dwóch 21-letnich mężczyzn. Jeden z nich usłyszał już zarzut udziału w bójce, za który grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Prokurator Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego oraz zakazu kontaktowania się z innymi podejrzanymi. Drugi natomiast usłyszał prokuratorski zarzut udziału w bójce w zbiegu ze spowodowaniem ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, którego następstwem jest śmierć człowieka. Za ten czyn grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. W związku z powyższym wobec 21-latka prokurator wystąpił do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do wniosku i zastosował wobec mężczyzny trzymiesięczny areszt.